Las elecciones son momentos de decisión.

Es la hora en que tenemos que decir de qué lado estamos.

No hay neutralidad.

Puntos de vista son la forma como nos situamos en el mundo

No son meramente la manera como vemos las cosas

Es la manera como somos, como estamos, como actuamos

Yo no puedo ver la política desde un punto de vista abstracto, porque esto sería desdecirme, anularme como persona

Sería borrar mi camino, desparecer como persona

Por eso opto, y opto claramente

Opté siempre, desde mi más temprana edad, por el lado del pueblo

El derecho a la vida cuando la dictadura mataba estudiantes y obreros

El derecho a la educación cuando querían que la universidad fuera para una élite

Ahora sigo optando por las posibilidades de vida para el conjunto de la población

No me olvido de dónde vine ni me olvido de quien soy

Comprendo que es necesario mantenernos leales a nuestros principios y valores

Sin esto, somos hojas al viento

Sin noción de quiénes somos, somos mero juguete de quienes dominan la sociedad, la economía y la política

Por eso le doy firme a la poesía y a la literatura

Los libros y el arte

El arte de ser feliz enfrentando las circunstancias adversas

Esa es mi política, esa es mi religión, mi ciudadanía y mi fe

Ese es mi camino, mi verdad y mi vida

Así he ido aprendiendo que las revoluciones se hacen desde adentro y desde abajo

No me omito ni me escondo

Mi lugar está a la luz del día.

Apoyo Lula y Alckmin y el Proyecto de Reconstrucción Social y Nacional de Brasil

