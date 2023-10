Por que e para que matas teu irmão palestino?

Por que e para que mata seu irmão palestino? Por frei Gilvander Moreira

Por Paz com Justiça entre os Povos Judeus e Palestinos!

Ignorando a resolução da Assembleia Geral da ONU e as convenções de Direito Internacional Humanitário, Israel aumentou os ataques e está exterminando milhares de civis em Gaza. A cada minuto aumenta o número de mortos. O Ministério da Saúde da Palestina informou dia 30 de outubro último (2023), que, em Gaza, são mais de 20 mil feridos e 10 mil palestinos assassinados, sendo que 73% dos mortos são crianças, mulheres e idosos.

O palestino Ahmed Shehada, presidente do Instituto Brasil Palestina, denuncia: “Não é uma guerra, é um massacre, um apartheid, um genocídio o que Israel está fazendo conosco, Povo Palestino. Os hospitais de Gaza entraram em colapso. Desde o dia 7 de outubro de 2023, Israel jogou mais de 15 mil toneladas de bomba em Gaza. Há evidências de ataques a hospitais, ambulâncias e escolas, assassinatos de funcionários da ONU e Cruz Vermelha, despejo de toneladas de bombas e mísseis, incluindo utilização de fósforo branco, arma química proibida pela legislação internacional, além do bloqueio total da entrada de alimentos, água e combustível, com corte de energia elétrica e até de internet; destruição de hospitais, escolas, igrejas; impedimento até mesmo da entrada de ajuda humanitária. Os repórteres também estão sendo assassinados, pois Israel não quer que o mundo tenha acesso às imagens que comprovam o genocídio. Elementos estes que configuram claramente a prática de proteção coletiva.”



Estou muito indignado com o massacre e o genocídio que o desgoverno de Israel está fazendo com o povo palestino. Parece que os judeus de extrema direita não aprenderam nada com o holocausto sofrido pelos povos judeus, ciganos… pelo nazismo de Hitler. Óbvio que não podemos condenar todos os judeus, pois o judaísmo é um movimento extremamente plural. Judeus humanistas deixaram um imenso legado à humanidade, tais como Karl Marx, Albert Einstein, Sigmund Freud, Rosa Luxemburgo e muitos outros.

De forma impactante deixada por escrito pouco antes de ser morta sob os escombros em Gaza, a premiada romancista e poetisa palestina Heba Abu Nada: “…somos pessoas Justas e do lado da Verdade”. Em 1920, ainda com o território geográfico sob a administração britânica, o cientista Albert Einstein escreveu uma carta a um árabe, com uma proposta secreta, na qual dizia: “nós, árabes e judeus, devemos escolher um conjunto de pessoas, um conselho, em que haja sempre paridade absoluta de um lado e de outro, para fazermos um caminho em conjunto pela autonomia e para termos esta terra para nós judeus e árabes.”

O Povo Palestino não é terrorista, é um povo de uma humanidade extraordinária, povo heróico. Não nos calemos diante do massacre dos palestinos pelo governo racista, colonial, terrorista e genocida de Israel, que começou 76 anos a matar palestinos e invadiu o território deles, quando não existia o Hamas e havia outra desculpa para matar e expulsar os palestinos de seu território.

Tem direito de defesa quem é atacado e violentado. Se o Estado de Israel ataca, violentamente, mata 170 mil palestinos nos últimos 76 anos, invade suas terras, expulsa palestinos, mata mais de 3 mil crianças em 23 dias de bombardeio, Israel está sendo Estado terrorista e não tem direito de defesa. Quem tem direito de defesa são os violentados, os palestinos.

O Jornal Nacional da TV Globo, como mídia comercial e coorporativista ocidental, diariamente está fazendo propaganda pró-Israel disfarçada de notícia isenta. A mesma TV Globo que cresceu lambendo as botas dos generais da ditadura militar, civil e empresarial, agora passa pano para o Estado genocida de Israel. Foca em “220” israelenses sequestrados (?), não sabemos quantos são de fato, e omite que o governo nazifascista de Israel mantém presos/sequestrados milhares de palestinos, inclusive crianças de 12 anos e adolescentes, e que em 76 anos mataram mais de 170 mil palestinos, invadiram o território dos palestinos, cortaram o acesso à água, torturaram e mataram de muitas formas.



O secretário geral da ONU, Antônio Guterrez, disse a pura verdade e o mínimo que precisa ser dito e defendido: O Hamas não fez o que fez por acaso. A ocorrência do Hamas em 7 de outubro último (2023), criada pela postura colonial e de apartheid do governo de Israel, é uma resposta desesperada à matança do povo palestino. Exigimos cessar fogo e negociação JÁ para que se chore de fato o Estado Palestino e se respeitem todos os direitos do histórico Povo Palestino. Com o apoio dos Estados Unidos e a cumplicidade dos governos europeus, o desgoverno de Israel, de extrema-direita, está fazendo o GENOCÍDIO do Povo Palestino em Gaza.

Além dos réus principais – os judeus sionistas, os governos de Israel e dos EUA – outros atores devem ser arrolados como cúmplices e julgados: a mídia comercial nacional e internacional, com seu papel de máquina de guerra do sionismo, a manipular os fatos e o esforço explicar o genocídio contra um povo; os governos do mundo inteiro que foram – são – coniventes com esse massacre covarde, que tentam chamar de guerra, mas que nunca foi uma guerra: o que há é o cerco de um território onde apenas um exército fortemente armado e com apoio da maior potência militar do mundo – Estados Unidos – praticou durante várias semanas um genocídio, com requintes de crueldade.

É evidente que não podemos condenar todo e qualquer judeu como responsável pela matança de palestinianos, algo que ocorre há muitas décadas. Como sinal de luz, ética e esperança, tanto em Israel como em muitos países, existem judeus humanistas se manifestando contra o genocídio que o desgoverno de Israel está perpetrando contra o Povo Palestino. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu e a classe dominante de Israel são os maiores responsáveis. Urge construirmos um mundo de justiça e paz. Judeus e palestinos, pessoas de boa vontade de todas as partes do mundo, todos nós, estamos convocados para ouvir o clamor dos oprimidos e recriar o mundo com instituições éticas e com relações sociais justas. Manifestações de civis eclodem em muitos países do mundo atônitos e revoltados contra este novo holocausto que está em curso.

O Governo brasileiro, liderado pelo presidente Lula, precisa se posicionar de forma contundente contra o Estado de Israel, que é colonialista, genocida e praticando holocausto contra o povo palestino. Aliás, o Brasil e os demais países precisam cancelar todos os acordos comerciais e suspender as relações diplomárticas com Israel até que aconteça um cessar fogo e se encamimhem negociações que levem à Paz com Justiça, o que inclua necessariamente o reconhecimento do Estado Palestino e que sejam devolvidas ao Povo Palestino todos os territórios invadidos por Israel.

A humanidade não pode deixar impune o massacre de um povo que está sendo visto, televisado nas redes sociais e canais alternativos, para todo o planeta.

Se nada for feito, a destruição covarde, vil, cruel do povo palestino será a destruição da própria humanidade, ou do que restou de humano em todos nós.

É urgente cessar o genocídio contra a população palestina, que em Gaza forma mais de dois milhões de pessoas, sobretudo crianças, mulheres e idosos.

É urgente julgar e punir todos os envolvidos diretamente e indiretamente nesse genocídio cometido no maior campo de concentração a céu aberto.

Defendemos a paz e que Israel pare de matar inocentes! Queremos o reconhecimento do Estado da Palestina e que todos os crimes de guerra de Israel sejam julgados pela ONU e pelos tribunais internacionais.

Termino alertando aos judeus sionistas: matar seus irmãos palestinos será em um futuro próximo matar vocês mesmos, pois como Hitler e os nazistas foram jogados na lata de lixo da história e todos os violentos e opressores da história foram vencidos, vocês também que insistem na brutalidade ,serão vencidos e serão jogados na lata do lixo da história. E os palestinos mortos ressurgirão e serão milhões cada vez mais humanos e fortes. Que a luz e a força divina nos guiem sempre na luta pela paz com justiça. Viva a luta do povo palestino!

31/10/23

