Há dez anos tive uma complicação nas costas típica de quem trabalha em escritório, sentado, por longas horas. Entre os muitos médicos que consultei, lembro de um argentino que me aplicou a técnica da acupuntura e, durante as sessões, me dava valorosas dicas de saúde mental. Isso ajudaria no problema das costas.

Baño de mar. Escribir. Meditar. Estas fueron algunas de las recetas.

Eu nunca esqueci que ali estavam valiosas sugestões que eu deveria ter seguido com mais frequência, até mais do que as também valiosas receitas da ciência tradicional.

De lá pra cá, não tenho do que reclamar. Escrevi três livros, fruto de pesquisa acadêmica, e tomei alguns banhos de mar memoráveis. Quanto a meditar, não cumpri bem a promessa, mas nesse meio tempo descobri os escritos de Carl Gustav Jung, que acompanho até hoje.

Nos últimos anos não consegui mais escrever com tanta frequência. A vida me trouxe surpresas, como ela costuma fazer com todos nós, e mesmo a leitura – minha tão valorosa companheira – se tornou menos do que o desejável.

Meu amigo Rolando Lazarte, que há incontáveis anos nos acompanha no projeto desta revista, foi uma inspiração pela sua persistência em tentar colocar no papel – ou nas telas – o indizível. A árdua tarefa de escrever sobre a vida, tão complexa, é ao mesmo tempo uma válvula de escape e talvez a mais valorosa profissão.

Sem a escrita, estaríamos reduzidos ao mecânico, ao material. Com a escrita, transcendemos.

Lo sublime se vuelve cotidiano, mientras las palabras se estrechan en los callejones de la vida como quien busca las mejores frutas en un mercado de una hermosa mañana de sábado.

Vamos à escrita.