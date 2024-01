Genocídio: Estado de Israel já assassinou quase 23 mil palestinos, sendo 9.180 crianças, até 4 de janeiro; vídeo mostra objetivos estratégicos

Até a última atualização de 4 de janeiro, o Estado de Israel já assassinou 22.763 pessoas vivendo na Palestina, incluindo 9.180 crianças.

Desse total, a maioria está em Gaza, mas há também bombardeios e assassinatos na Cisjordânia.

Em Israel, o ataque terrorista do Hamas assassinou 1.307 pessoas, sendo 1.139 no primeiro dia dos ataques no dia 7 de outubro.

Sob a justificativa combater o terrorismo, o grupo sionista de Israel intensificou seu plano autodeclarado de limpeza étnica e apartheid, no que é o primeiro genocídio televisionado globalmente da história.

Entenda no vídeo abaixo os motivos do genocídio do Estado de Israel:

Continue acompanhando o tema: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter/X.