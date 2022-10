Mundo literario

De tanto leer y escribir, este mi mundo es ya el más amplio e incluyente en que vivo

Recupero lecturas primeras y recientes, y todas las del medio

Y estoy allí, en un mundo que me contiene y me guarda

Leo y escribo al leer y escribir

Me guardo en ese mundo acogedor que respiro y piso

Por allí voy a cada paso que doy, confiado y sin miedo

Mis libros me traen el cariño y la presencia de personas queridas

Al leer me interno en espacios que me amplían y me alegran

Me recuerdan y me enseñan

Me completan y anidan

No puedo vivir sin mis libros, que son los ladrillos de las paredes de la casa que me contiene y soy

Cuando algo me falta, refluyo a mi lugar en las páginas que me guardan

Entonces retomo aliento y ánimo

Fantasías y deseos

La fuerza de la vida

Imaginaciones y sueños

Afectos

Todo lo que es precioso

Está aquí guardado de manera bella y sabia

Creativa y unitiva.

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/