Vuelvo a reír, vuelvo a cantar

No hay problema

No tengo miedo

Nadie me puede dañar

A todo el mundo le pasa

O puede llegar a pasarle

Creerse sin un lugar bajo el sol

El sol sale para todos

Así que salgo a caminar

Por donde quiera que voy

Soy yo mismo

Escucho mi canción

Mis canciones son mis pasos

Disfruto de la vida a mi manera

No le debo nada a nadie

Ni me deben nada sino respeto

Que nos debemos unas a otras y unos a otros

Y esto consigo sin demasiado esfuerzo

O sin ningún esfuerzo

Basta acordarme y acordar

No me olvido ni me olvidan

Así que ya me voy yendo

A dar una vuelta alrededor mío

O por ahí.

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/