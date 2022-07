Jornal PT Brasil recebe Renato Janine e Tereza Campello nesta quinta

Ex-ministro da Educação fala da reunião da SBPC e a situação da ciência no Brasil. Ex-ministra do Combate à Fome analisa ineficiência do Auxílio Brasil. Assista aqui, a partir das 9h

Confira nesta edição:

– A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campello fala da ineficiência do Auxílio Brasil;

– O ex-ministro da Educação e atual presidente da SPBC, Renato Janine, analisa a conjuntura caótica que envolve a educação e a ciência no Brasil;

– Fernando Brasil destaca as perdas salariais;

– Tudo sobre o Comitê Popular Surdes com Lula;

– Notícias do portal, a sua participação e muito mais!

Jornal PT Brasil, de segunda a sexta, normalmente a partir das 9h, sempre na TvPT.

Ouça também na Rádio PT – 24 horas no ar.

Fonte: PT



(27/07/2022)