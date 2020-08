Terapia Comunitária Integrativa em tempos do novo coronavírus no Brasil e América Latina       

Por Adalberto de Paula Barreto*,

Maria de Oliveira Ferreira Filha**,

Milene Zanoni da Silva***

Vincenzo Di Nicola***

A revista Word Social Psychiatry, publicação oficial da Word Assciation of Social Psychiatry, publica o artigo intitulado como acima.

Desde os primórdios da humanidade os indivíduos têm sobrevivido às tragédias, aos desastres e calamidades, devido a sua capacidade de organização e superação. As calamidades têm varias caras: secas, enchentes, desmoronamento, tempestades, furacões, terremotos, epidemias. Todas produzem caos material e afetivo, sendo uma fonte de estresse, gerador de sofrimento.

Com a chegada da pandemia de COVID-19, a humanidade conheceu, ao mesmo tempo, o confinamento social como forma de se proteger e a vulnerabilidade da vida humana e das instituições. A superação das calamidades, no passado, se fazia pelo estar juntos e, com a pandemia, a forma de proteção foi ao inverso: isolar-se fisicamente e evitar aglomeração, o que tem aumentado a problemática psicossocial, como a morbidade dos transtornos mentais (depressão, ideias suicidarias) e a violência intrafamiliar entre outras.

Há 27 anos temos desenvolvido no Brasil a Terapia Comunitária Integrativa, como uma prática de intervenção psicossocial inserida no Sistema Público de Saúde brasileiro (SUS), que vem sendo implementada em contextos diversos, marcados pela ruptura dos vínculos sociais. Promover a resiliência comunitária e o empoderamento das pessoas e de grupos, significa apoiá-los na transformação das experiências adversas, em alicerce para crescimento individual e coletivo, a partir do saber construído pela experiência de vida (Cyrulnik, 2017; Barreto, 2008).

Os resultados da TCI vêm demonstrando sua efetividade enquanto instrumento de intervenção psicossocial na Atenção Primária de Saúde, valorizando a promoção da saúde e a qualidade de vida (Andrade, 2007; Barreto, 2007; Cezario et al, 2015)

Leia o artigo na íntegra (em inglês): http://www.worldsocpsychiatry.org/article.asp?issn=WKMP-0196;year=2020;volume=2;issue=2;spage=103;epage=105;aulast=Barreto

*Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Social abarret.tci@gmail.com

**Profa. Dra em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba UFPB. marfilha@yahoo.com.br

*** Vice-presidente da Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa. milenezanoni@gmai.com

**** Department of Psychiatry, Montreal University Institute of Mental Health; Department of Psychiatry and Addictions, University of Montreal, Montréal, Québec, Canada; Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, The George Washington University, Washington, DC, USA, 8President, Canadian Association of Social Psychiatry, President-Elect, World Association of Social Psychiatry