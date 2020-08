Ex-presidenta da Comissão de Mortos e Desaparecidos vai coordenar grupo do MPF sobre memória

Justiça de Transição

“Vou poder voltar a atuar na área de Justiça de Transição”, disse Eugênia, agradecendo a Vilhena pela confiança. Ele assumiu a PFDC, do Ministério Público Federal, em 25 de maio, no lugar de Deborah Duprat, que se aposentou depois de 33 anos no MPF.

Confira os grupos e seus coordenadores:

G1. Combate ao racismo e promoção da igualdade racial

Marco Antonio Delfino de Almeida, PRM-Dourados (MS)

G2. Reforma agrária e conflitos fundiários

Júlio José Araujo Junior, PRM-São João de Meriti (RJ)

G3. Prevenção e combate à tortura

Helder Magno da Silva, PR-MG

G4. Migração e refúgio

André de Carvalho Ramos (Coordenador), PRR 3ª Região

G5. Educação e direitos humanos

Felipe de Moura Palha e Silva, PR-PA

G6. Pessoas com deficiência

Clarisier Azevedo Cavalcante de Morais, PR-RN

G7. Memória e verdade

Eugênia Augusta Gonzaga, PRR 3ª Região



G8. População LGBTI+: proteção de direitos

Sérgio Gardenghi Suiama, PR-RJ

G9. Mulher, criança, adolescente e idoso: proteção de direitos

Caroline Maciel da Costa Lima da Mata, PRR 1ª Região

G10. Seguridade social e população em situação de rua

Ercias Rodrigues de Sousa, Joinville (SC)

G11. Liberdades: consciência, crença e expressão

Mariane Guimarães de Mello Oliveira, PR-GO

G12. Saúde mental

Lisiane Cristina Braecher, PR-SP

G13. Direitos humanos e empresas

Vladimir Barros Aras, PRR 1ª Região

