Pré-conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde debate envelhecimento da população

Por Julia Neves *

A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) irá sediar, no dia 27 de maio, uma das etapas da Pré-conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde. Com o tema “Envelhecimento e Saúde: Em defesa do SUS e da democracia”, o evento é preparatório para a 17ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) e tem o objetivo de agregar a população brasileira na construção de propostas para um envelhecimento digno e saudável.

A iniciativa é uma parceria da Escola Politécnica com o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc), o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (Cebes) e a Frente pela Vida.

Para o professor-pesquisador da EPSJV, Daniel Groisman, que coordena o evento pela Fiocruz com o também professor-pesquisador da Escola, Ronaldo Travassos, e com a pesquisadora do Icict/Fiocruz, Dalia Romero, o Brasil retrocedeu, nos últimos anos, em relação às políticas voltadas para a promoção da saúde e proteção aos direitos da pessoa idosa. Ao mesmo tempo, segundo Groisman, a sociedade está cada vez mais envelhecida. “Então, estamos em um momento extremamente desafiador, no qual nunca foi tão urgente avançarmos nas políticas públicas para as gerações que envelhecem. É difícil acreditar que, quase 30 anos após a criação da Política Nacional do Idoso, a gente ainda não tenha avançado, por exemplo, nas políticas de cuidado para as pessoas idosas com maior dependência”, aponta.

Nesse cenário, Groisman destaca que o envelhecimento é transversal à toda a população brasileira. “Envolve a população já idosa, as famílias com idosos, os idosos sem família, os trabalhadores e militantes do tema e também as gerações mais jovens, que um dia também envelhecerão. Assim, esse evento representa uma oportunidade para pessoas de todas as idades, raças, gêneros, da cidade e do campo, de todas as regiões do país, para que possamos encaminhar propostas e eleger delegados para participarem da 17ª Conferência Nacional de Saúde”, ressalta.

Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, a etapa nacional da 17ª Conferência Nacional de Saúde será realizada de 2 a 5 de julho de 2023, em Brasília.

Para se inscrever, acesse o link: Envelhecimento e saúde: em defesa do SUS e da democracia

Pré-conferência Livre, Democrática e Popular

Data: 27 de maio de 2023 (sábado), das 9h30 às 16h30

Local: Auditório da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz)

Endereço: Acesso pela Av. Brasil 4.365 ou pela Rua Leopoldo Bulhões 1480 – Manguinhos. Rio de Janeiro – RJ

Modalidade: Híbrido (presencial e online através do aplicativo Zoom)

Proponentes: ICICT/FIOCRUZ, EPSJV/FIOCRUZ, CEBES, FRENTE PELA VIDA, ASFOC, PASTORAL NACIONAL DA PESSOA IDOSA

Inscreva-se aqui.

Envelhecimento e saúde: em defesa do SUS e da democracia

A Conferência Livre e uma etapa preparatória para a 17ª Conferência Nacional de Saúde e tem o objetivo de agregar a população brasileira na construção de propostas para um envelhecimento digno e saudável.

A participação social é um direito e um dos princípios do Sistema Único de Saúde, por isso sua contribuição é fundamental. Nesse dia iremos construir propostas que serão encaminhadas para a Conferência Nacional de Saúde, além disso se obtivermos o quórum necessário, poderemos também eleger delegados para a etapa nacional.

Defender condições de vida dignas para a população idosa é fundamental para o futuro das próximas gerações e para garantir um curso de vida com saúde, dignidade e direitos.

A Conferência será aberta a todas as pessoas: idosas, jovens, adultas, cuidadoras, gestoras, usuárias do SUS e trabalhadoras; integrantes de movimentos sociais; indígenas, moradoras de comunidades, do campo e das cidades; de todos os gêneros e raças. Pelo curso de vida com saúde, dignidade e direitos!

Eixos Temáticos:

1. O envelhecimento no Brasil hoje e o que queremos para amanhã.

2. O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas e envelhecer com dignidade

3. Garantia dos direitos e cuidado da pessoa idosa no SUS: compromisso para uma sociedade justa e democrática

4. Desigualdade, invisibilidade e o papel do SUS: amanhã vai ser outro dia para as gerações que envelhecem?

—

*EPSJV/Fiocruz

Fonte: ICICT

(03/04/2023)