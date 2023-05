Me quedó una tarea cotidiana

Restablecer la confianza

Saber que no hay amenazas ni agresiones alrededor

No preciso defenderme de quien me ama

Quien me ama no me agrede

El cuerpo no lo sabe

Pero yo sí

Tengo que irme enseñándome con infinita paciencia

La guerra acabó

El engranaje de la violencia puede ser desactivado

No necesito atacar constantemente

La guerra acabó

¿Podré acostumbrarme a esto?

Humildemente lloro y me dispongo a mejorar

Un día por vez

Otra vez y siempre.

Me propuse a ser el que era antes de la dictadura

Antes de la correccional

Antes de la violencia familiar

Antes de todo

Y fui volviendo

Viendo que sigo yo en algún lugar de mí

Algo de mí está sano y salvo

Salvo que de vez en cuando tropiezo

Y empieza todo de nuevo.

Y no tengo más remedio que darme otra vez un voto de confianza

Decirme con infinita paciencia que yo no hice nada

Yo no tuve la culpa

Culpa de nada

Puedo ser amado y soy amado

Soy como soy y esto es bueno

Mi niño lo sabe y me sabe

Me lo hace saber por interpósita persona

Y directamente.

20 años atrás, exactamente

Nacía Mosaico, mi libro de memorias y crónicas

Cantos y cuentos que, les cuento

Man in colors

Un libro amarillo

Un arco-iris en el cielo

Todos los colores

Ahora viene la continuación

La mirada poética

El cielo adentro, no el infierno

Amarillo y rojo.