Lo que alguien pueda decir o pensar a mi respecto no me dice respecto. Es lo que esa persona piensa de mí o cree pensar sobre mí. Sin embargo, lo que alguien diga o piense sobre mí es importante porque solamente sé algo de mí con certeza si escucho lo que dicen o piensan sobre mí.

¿Cómo convivir con esta paradoja? Prestando atención. Usando el discernimiento. Tratando de no pegarnos demasiado a lo que escuchamos, ya que puede ser que sea correcto o no. Dejando un espacio de observación. Un intervalo. Una posibilidad. Puede ser o no ser. La vida es mucho eso. Puede ser que sea o no.

Elogian mis escritos y poemas. Puedo creer que le ayudo a la gente con lo que escribo. Yo creo que esto es así, pero no puedo dejar de darme cuenta de que este es un juego de reflejos. Alguien se ve en lo que escribo, del mismo modo como yo me veo en escritos y poemas que otras personas escribieron.

Algunos poemas y escritos parecen contenerme o reflejarme por entero. Esto es así y al mismo tiempo no lo es. Todo participa de esa misma condición de ser y no ser al mismo tiempo.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/