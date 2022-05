A Terapia Comunitária Integrativa no contexto das PICS

A TCI no contexto das PICS

É com muita alegria que convido a todose todas a participar de forma online, juntamente com a Dra Christiane Matos, Coordenadora Nacional do CNPICS e comigo Prof. Dr. Adalberto Barreto, Criador da TCI, do aniversário da nossa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS que estará comemorando 16 anos de sua implementação, que acontecerá na sede da Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde, em Brasília/DF, estaremos juntos e juntas celebrando este dia tão significativo e, ao mesmo tempo, realizando o Seminário final do Projeto Laboratório de Inovação em Saúde.

O Evento acontecerá no próximo dia 3 de maio de 2022, às 8h

Acesso ao link https://youtu.be/A3CC5C9wezo

Neste primeiro ciclo do projeto foram mapeadas 6 experiências na temática das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) consideradas exitosas sobre o ponto de vista da implementação na Atenção Primária em Saúde no SUS:

1. Projeto 4 Varas – Terapia Comunitária Integrativa (Dr. Adalberto Barreto);

2. Farmácia da Natureza (Dra. Ana Pereira);

3. Programa de Práticas Integrativas e Complementares no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo (Dra. Joseli Suzin)

4. Implementação da Política Distrital de Práticas Integrativas em Saúde (Sr. Cristian Cruz);

5. Implementação da Terapia Floral nos municípios de Corguinho e Angélica, Mato Grosso do Sul (Sra. Joseanne Roque);

6. Programa de Práticas Integrativas e Complementares no Instituto de Psiquiatria/USP (MSc. Osvaldo Takeda).

Doutor em Psiquiatria e Antropologia. Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Social. Criador da Terapia Comunitária Integrativa. Autor de vários livros. CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/8155674496013599.