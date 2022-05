Agenda de rodas virtuais de Terapia Comunitária Integrativa – Maio de 2022

A seguir disponibilizamos a agenda de rodas virtuais de TCI para o mês de maio de 2022.

As rodas de TCI são momentos de encontro, onde podemos falar do que nos preocupa, a fome, o desemprego, a violência familiar, o alcoolismo, etc, e também podemos partilhar as nossas alegrias e esperanças.

São momentos de construção de vínculos, reforço da auto-estima, e empoderamento das pessoas e comunidades.

AGENDA MAIO22 TCI ON-LINE ABRATECOM APSBRA MS

Fonte: ABRATECOM-Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa