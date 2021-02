Em Fortaleza, Espaço Ernesto e Rosa reúne livros, arte e alimento da Reforma Agrária

Por Francisco Barbosa

A cidade de Fortaleza conta com um novo espaço de lazer, cultura, literatura com vendas de livros e produtos da Reforma Agrária, além de também ser um local de debates políticos. O ‘Ernesto e Rosa’ fica no centro da capital cearense.

Vanda Souto, militante feminista e cientista social é uma das pessoas que estão a frente do espaço juntamente com a professora Adelaide Gonçalves, a estilista Dami Cruz e o artista e militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) Eriuz Tiaraju.

A ideia para a criação do espaço, de acordo com Vanda Souto, surgiu a partir do Plebeu Gabinete de Leitura que já é um espaço de difusão do livro e da leitura na cidade.

De acordo com Vanda, o maior desafio para a criação do espaço em meio à pandemia foi o cuidado com o amor à vida e à saúde.

“Tivemos o apoio de muitos amigos da Universidade e dos Movimentos Populares para viabilidade do projeto”. Ela explica que a proposta do local é a difusão de livros, formação política, divulgação e comercialização dos alimentos da Reforma Agrária e sem veneno, além de impulsionar publicações e lançamento de livros.

O espaço conta com a venda de alimentos, discos, objetos, camisetas e bonés do MST e peças de roupas da Dami Cruz.

Nesse período de execução do novo decreto do Governo do Estado do Ceará de prevenção à covid-19, atualmente, o horário de funcionamento é das 14h às 20h, de segunda a sexta feira. Aos sábados, das 09h às 15h.

Após a pandemia, Vanda explica que o espaço contará com feira na calçada de hortifrúti e outras iniciativas. Também funcionarão em novos horários.

O nome do espaço é uma homenagem a dois grandes revolucionários Ernesto Che Guevara e Rosa Luxemburgo. O endereço é Avenida Monsenhor Tabosa, nº 1069 – Centro.

Para conferir tudo sobre o Ernesto e Rosa basta acessar seu perfil no instagram.

Fonte: BdF Ceará (Brasil de Fato)

Edição: Monyse Ravena

(14-02-2021)