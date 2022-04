Educação popular como pedagogia do oprimido em Paulo Freire

Por Gedeon José de Oliveira, José Rodrigo Gomes e Maria José da Silva Alves

Analisamos aqui a educação popular como uma pedagogia do oprimido a partir do pensamento freireano. A princípio fazemos uma consideração quanto ao pensamento de Paulo Freire, destacando a importância dentro do contexto educacional e a sua perspectiva de trazer em voga os saberes dos excluídos, assim, o outro da relação na formação humana é o oprimido.

Por outro lado, consideramos que a educação popular pode ser encarada como uma pedagogia do oprimido mediante as estruturas políticas, econômicas e culturais. Expomos que a metodologia freiriana enquanto um processo de aprendizagem tendo por base o oprimido. Portanto, a educação popular na sua prática possibilita a autonomia do sujeito e a transformação de sua realidade.

