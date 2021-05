UNICEF e estados do nordeste firmam parceria para políticas para crianças e adolescentes

O presidente do Consórcio Nordeste, e governador do Piauí, Wellington Dias, e a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no Brasil, Florence Bauer, assinaram, nesta quinta-feira (27), acordo de cooperação para apoio do UNICEF ao Consórcio e aos nove estados da região para fortalecimento de políticas públicas voltadas a meninas e meninos.

A parceria envolve colaboração mútua para a implementação de iniciativas do UNICEF já existentes, a exemplo do desenvolvimento de caminhos para a educação na pandemia e pós-pandemia, incluindo a reabertura segura das escolas; de estratégias que favorecem a formação de adolescentes em situação de vulnerabilidade com foco no acesso ao mercado de trabalho; e apoio técnico para a proteção social, além de monitoramento e análise de indicadores relacionados à população de até 18 anos. Uma primeira ação conjunta já deve ocorrer em junho, com a mobilização de mais de 1.500 municípios para participar da nova edição do Selo UNICEF.

“O UNICEF já trabalha com os governos do nordeste em muitas frentes, como saúde, educação, desenvolvimento infantil e proteção. Este acordo traz a oportunidade de estender essa colaboração para o nível regional e ir além, alcançando mais meninas e meninos, sobretudo aqueles que mais precisam, e fortalecer o apoio para eles”, disse Florence Bauer.

O presidente do Consórcio Nordeste destaca a importância da parceria com o UNICEF para os estados da região. “O UNICEF é uma instituição de referência que nos ajudará muito nesse processo de implementarmos programas integradores para as infâncias nordestinas. Com a experiência do UNICEF, certamente poderemos avançar na constituição de um Observatório das Infâncias do nordeste e, mais do que isso, no monitoramento do impacto das políticas públicas dedicadas às crianças e aos adolescentes”, disse o governador Wellington Dias.

O UNICEF tem apoiado os municípios e estados no planejamento e desenvolvimento de ações para a educação durante a pandemia e pós-pandemia, adaptando suas estratégias de Busca Ativa Escolar e Trajetórias de Sucesso Escolar para o atual momento. “Mais do que nunca, é importante ir atrás de cada menina e menino que está fora da escola e garantir a manutenção do vínculo escolar”, diz Florence Bauer. Outra iniciativa prioritária é o Um Milhão de Oportunidades, iniciativa que, a partir de uma articulação nacional, apoia o acesso à educação, à formação e ao trabalho decente para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade.

Além disso, a colaboração prevê o apoio na estruturação de um Observatório das Infâncias Nordestinas, com o intuito de reunir indicadores, análises e um banco de boas práticas de políticas públicas para a infância e adolescência a fim de fortalecer estratégias que contribuam para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil.

Sobre o Consórcio Nordeste – O Consórcio Nordeste é uma iniciativa inovadora que reúne os nove governos estaduais da região para facilitar a implementação de ações inovadoras. Fundado em 2019, desde então vem promovendo a articulação de políticas públicas em diversas áreas, contribuindo de maneira decisiva para a consolidação de uma cultura política e de gestão marcada pela cooperação. O Consórcio atualmente já tem dezoito temáticas em operação, criando uma potente rede de gestores públicos e conhecimento.

Fonte: Nações Unidas – Brasil