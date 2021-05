Darle sentido a este breve instante

La vida está llena de sorpresas. ¿Quién podría haberse imaginado que viviría en una situación como la actual? Gente muriendo por todas partes, siendo que muchas de esas muertes podrían haberse evitado.

Una acción global en el momento justo podría haber dado un rumbo diferente al enfrentamiento a esta catástrofe. Las explicaciones sobre el porqué esto no sucedió son irrelevantes. Suenan a pretexto. Algo que el sistema dominante ejerce continuamente.

Cuando hay intención de preservar la vida, la vida es preservada. Del mismo modo, cuando hay intención de matar, se mata. Digo estas cosas porque me doy cuenta de que no hay mal que por bien no venga. Cayeron las máscaras. El capitalismo es esto que está a la vista.

Algunas personas han despertado. Otras despertarán. Es una historia antigua. Por razones que desconozco, hay quienes odian la vida. Y hay quienes amamos la vida. Hasta ahora el juego parace no estar a nuestro favor. Pero nada como un día después del otro.

La pandemia un día terminará. Y quienes hayan sobrevivido llevarán consigo el recuerdo inolvidable de lo que fueron estos días. Estas horas. Este ya más de año con la muerte rondando. Vacunas faltando. Informaciones equivocadas circulando. Gente desconfiando de la ciencia.

Mi memoria me recuerda lo que son estas situaciones. Golpes de estado. Dictadura. No hay olvido. Hay un recomienzo a cada día. Tratar de ver en medio de la oscuridad. Aferrarnos a aquello que no muere. Confiar ciegamente en lo que llevamos adentro.

La fé. La certeza de que hay una posibilidad de construir una nueva humanidad. Más humana. Más atenta a lo que manda el corazón. Más capaz de encontrar señales de Dios en el camino. Dándole sentido a este breve instante que nos es dado vivir. iHasta mañana!

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/