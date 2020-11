A Plataforma IdeiaSUS/Fiocruz lançou o livro ‘O enfrentamento do sofrimento psíquico na pandemia: diálogos sobre o acolhimento e a saúde mental em territórios vulnerabilizados’. A publicação, com acesso livre e gratuito, reúne 23 artigos, sendo duas traduções, de pesquisadores, trabalhadores e militantes da Saúde Mental e da Atenção Psicossocial, atuantes no Brasil, na América Latina e nos Estados Unidos, promovendo a reflexão sobre os cuidados em saúde mental e o sofrimento psíquico em meio à Covid-19, à luz dos direitos humanos e da Reforma Psiquiátrica brasileira. O livro tem o apoio do Laboratório de Atenção Psicossocial da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Laps/Ensp/Fiocruz) e da Associação Brasileira de Saúde Mental (Abrasme).

Acesse o livro no link

https://drive.google.com/file/d/1zgXm-z4Gnr2tJUERvjwufqL5LZOuu1bK/view?usp=sharing

Fonte: ENSP/Fiocruz