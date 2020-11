Seminário debaterá mensagem global do Papa Francisco “Fratelli tutti”

Na terça feira, 3 de novembro, será realizada mais uma edição dos Seminários Avançados em Saúde Global e Diplomacia da Saúde “José Roberto Ferreira”. Com o tema “Fratelli tutti”: a mensagem social global do Papa Francisco, o evento contará com a participação do teólogo e escritor Leonardo Boff; do presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich; e dos pesquisadores eméritos da Fiocruz Paulo Buss e Cecília Minayo. O evento, marcado para as 10 horas, será transmitido pelo canal da VideoSaúde no Youtube.

Fonte: ENSP/Fiocruz

(30-10-2020)