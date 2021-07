Manifestações contra Bolsonaro mostram o tamanho do sofrimento pelas perdas, diz pesquisadora

Suspeitas de corrupção na compra de vacinas, estratégias equivocadas e atraso na imunização aumentaram o sentimento de indignação

Em João Pessoa, capital da Paraíba, manifestantes marcharam com fotos de familiares mortos pela covid-19 (foto ao lado)

As manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, realizadas no último sábado (3), mostram que o sofrimento pelas perdas decorrentes da covid-19 é grande e se torna cada vez mais visível. Na avaliação da médica sanitarista e pesquisadora da Fiocruz, Lucia Souto, a sociedade que lamenta as mortes é a mesma que se indigna com as suspeitas de corrupção na compra de vacinas.

“As manifestações (contra Bolsonaro) trouxeram o ingrediente da indignação. A presença massiva de pessoas pelo Brasil traz a marca do sofrimento, com manifestantes levando cartazes e retratos de seus parentes perdidos. O tamanho do sofrimento está chegando às ruas, somado à indignação sobre o roubo no Ministério da Saúde”, afirmou a pesquisadora a Marilu Cabañas, no Jornal Brasil Atual desta segunda-feira (5).

A pesquisadora da Fiocruz diz ainda que a pandemia no Brasil ainda está em um patamar elevado, mas a aplicação de vacinas começa a ter impactos positivos, apesar de apenas 12% dos brasileiros estarem totalmente imunizados contra a covid-19.

Diante da estratégia do governo Bolsonaro de comprar imunizantes superfaturados e apostar na tese da “imunidade de rebanho”, Lucia Souto aponta que a irresponsabilidade está “escancarada”.

“A gente ainda vê números altos por conta do patamar que o Brasil alcançou, e isso é fruto da irresponsabilidade do governo federal”, disse. “As medidas não farmacológicas nunca foram totalmente adotadas no Brasil, inclusive o lockdown se tornou um palavrão aqui. Não houve auxílio econômico para pequenos e médios comércios, que não conseguiram fechar. Além da desinformação tóxica repassada à população”, criticou a especialista.