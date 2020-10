La vida como poesía. La poesía como forma de vida

Hoy me di cuenta de que la poesía es una manera de vivir. No voy a discurrir sobre este hecho. Me basta registrarlo. Ya lo venía intuyendo y ahora llegó la vivencia integrada.

Es un gran consuelo. Deja de haber disociación. Es vivir la unidad. Estoy en mi lugar y eso es poesía. Vivo organizadamente. Presto atención.

Lo que quisiera decir y ya lo voy diciendo nomás es que esto de la poesía como forma de vida me redime totalmente. Recuerdo los poemas que mi padre recitaba. El Si… de Kipling. El Martín Fierro.

Los poemas de que mi madre gustaba. Juana de Ibarbourou. Gabriela Mistral. Amado Nervo. Gustavo Adolfo Bécquer. Belisario Roldán. Jorge Luis Borges. Cecília Meireles. Cora Coralina. Fernando Pessoa. Violeta Parra.

La poesía es pueblo en movimiento. María, madre de Jesús. La atención a lo mínimo. Machado de Assis. Adélia Prado.

Con Graciela Maturo tuve la certeza de lo que anuncia esta anotación. La poesía es más que poemas. Es un estar en el mundo de una manera unificada.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/