Em Brasília, Lula tem encontro com SBPC e participa da convenção do PSB

Nesta quinta, 28, Lula participa de reunião anual da comunidade científica brasileira, onde recebe propostas para retomar o desenvolvimento científico e tecnológico do país; também participa da convenção do PSB

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa uma visita de dois dias a Brasília (DF) nesta quinta-feira, 28, participando da 74ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). Lula vai receber do atual presidente da entidade, o ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro, um documento com propostas para retomar o desenvolvimento científico e tecnológico do país.

A reunião anual da SBPC é o principal evento da comunidade científica brasileira. Em 2022, após dois anos sendo realizada de maneira apenas virtual por conta da pandemia de Covid-19, ela volta a ser presencial, nos quatro campi da UNB (Universidade de Brasília), mas de forma híbrida, mesclada com eventos online. No total, serão 117 atividades presenciais e 110 online.

Imprensa interessada em cobrir presencialmente a participação de Lula na reunião poderá se credenciar neste link: Credenciamento para Lula na SBPC. (Atenção: em virtude da limitação de espaço, o credenciamento será limitado a uma equipe por veículo)

Convenção do PSB

Na sexta-feira, às 14h, o ex-presidente Lula participará da convenção do Partido Socialista Brasileiro (PSB), no Hotel Meliá Brasil 21, também na capital federal. O credenciamento de imprensa será feito pelo PSB, neste link: Credenciamento para Convenção Nacional do PSB.

Serviço

Lula na 74ª Reunião Anual da SBPC

Data: 28 de julho

Local: Auditório da ADUnB/Casa do Professor – Campus Darcy Ribeiro – UNB

Horário: A partir das 11h (entrega das credenciais a partir das 9h30 no local)

Lula na Convenção Nacional do PSB

Data: 29 de julho

Local: Hotel Meliá Brasil 21 (Setor Hoteleiro Sul – Quadra 6 – Conjunto A – Bloco F – Brasília/DF)

Horário: 14h às 17h

Fonte: PT