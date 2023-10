Curso formará multiplicadoras para fortalecer candidaturas de mulheres do PT

Com a proximidade das eleições municipais, a Secretaria Nacional de Mulheres do PT (SNMPT) vai realizar, de 27 a 29 de outubro, em Brasília, o IV Curso de Multiplicadoras, que contará com apoio da Baselab, Instituto Alziras, LabHacker, e Agência Todas.

A atividade reunirá mulheres filiadas ao partido, que já foram selecionadas a partir de indicações das secretarias estaduais. As companheiras receberão formação técnica e política para a plena execução das atividades destinadas à implementação do projeto Elas por Elas em 2024 nos territórios brasileiros. Passados os três dias de oficinas, os conteúdos continuarão a ser oferecidos por meio de módulos virtuais.

Para a secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, reunir aproximadamente 30 companheiras de todo o Brasil para debater estratégias políticas com vista às eleições municipais é essencial para consolidar o projeto político do Elas por Elas nos estados e municípios.

“A SNMPT está empenhada em oferecer esta formação às mulheres que, literalmente, vão multiplicar os conhecimentos adquiridos em Brasília para as demais companheiras. Para conseguirmos eleger mais mulheres em 2024 é crucial que todas as futuras candidatas estejam alinhadas com nossas bandeiras”, explica.

De acordo com a secretária, o governo Lula, em menos de um ano de gestão, realizou entregas concretas e muito significativas para as brasileiras. “Todas as mulheres que vão se candidatar no ano que vem precisam dominar essas políticas. Além disso, é essencial que nossas mulheres passem a dominar ferramentas e novas tecnologias. Por isso, montamos uma programação com parceiros como a Baselab e o LabHacker.”

A importância da capacitação técnica

A coordenadora de Comunicação do projeto Elas por Elas, Thatiane Nicácio, explica que o projeto Elas por Elas chega em sua quarta edição implementando estratégias do Marketing 5.0 no ambiente político, com o uso de IA’s, de plataforma de dados e estratégias de humanização em tempos de conexões tecnológicas.

“Os espaços de poder, por dificuldades históricas do patriarcado, sempre foram de muita dificuldade de ingresso e permanência de mulheres. Com o Elas por Elas, o PT vem demonstrando, ao longo das últimas três edições, que acessar o conhecimento a recursos técnicos, aperfeiçoa a paridade na disputa eleitoral. O principal reflexo do sucesso deste projeto é o aumento numérico e qualitativo de mulheres eleitas no Congresso Nacional pela bancada petista. Estou certa que esse curso de formação com as multiplicadoras possibilitará uma ampliação significativa na eleição de 2024”, avalia.

Do autocuidado às fake news

Outra oficina oferecida no curso será a “Oficina de Autocuidado – Aprendendo a cuidar de mim para ser eficiente na construção das lutas das mulheres”, agendada para o dia 28. Na sequência, ocorrerão mesas que vão debater a presença das mulheres na política, construção de rede, diagnóstico de contexto, liderança política, técnicas de segurança digital, proteção de dados pessoais e oficina de checagem de fake news.

Também serão debatidos o mapeamento e a mobilização de candidaturas petistas. Finalizando o curso, será oferecida oficina sobre regras para as eleições 2024, com esclarecimentos sobre o que pode pode e o que não pode ser feito em uma campanha.

Fonte: PT

