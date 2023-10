Encontro do Grupo “Caminho de Liberdade“, do Mutirão/Bayeux

Acolhidos fraternalmente pelo nosso decano Chicão (Francisco Vieira, do alto dos seus 87 anos) e sua família, realizamos nesta quinta-feira, dia 12/10/2023 mais um encontro mensal do nosso grupo, com a participação, além dos anfitriões, de Zé Carlos, Ana, Paulo, Luciano, Glaudemir, Francisca Almeida, Francisca Domingos, Lucia, Arimateia e Alder.

Demos sequência ao nosso processo de formação permanente, em curso há mais de um ano, iniciado com a visita do Pe. Vicente Zambello, missionário “Fidei Donum”, que atuou no Mutirão, durante cerca de 20 anos (e outros tantos atuando na Amazônia), visita da qual, além do nosso Grupo, também resultou a publicação de um livrinho, feito em homenagem a Margarida Freitas Lucena, grande missionaria popular do mutirão.

Nosso Grupo, desde então, vem realizando encontros mensais, ora na casa de Chicão, ora no centro paroquial do Portal da Vitória, ora no Centro de Formação Popular, em Bayeux, acolhidos pelo casal Lúcia e Arimateia. Como de hábito, após os cumprimentos e a acolhida de Chicão e seus familiares, Zé Carlos convidou os presentes para uma oração e para a leitura e reflexão do texto do Evangelho do dia. Após o canto inicial, acompanhado por Chicão com seu violão, e por Zé Carlos com seu pandeiro. Foi feita a leitura seguida de uma partilha de todos sobre o sentido do Evangelho anunciado.

Em seguida, Alder lembrou os demais pontos da pauta, convidando para a continuação da leitura do livro “O Caminho“, de autoria do Pe. José Comblin, já nas páginas finais do primeiro capítulo sobre a Esperança. Cada um e cada uma lia um trecho, após o que se fazia uma reflexão sobre o sentido daquele texto.

Outro ponto de pauta foi sobre o atual conflito entre Israel e Palestina, coube a Alder fazer uma breve exposição sobre o que está em jogo, nesses conflitos, que tem mais de 75 anos, desde a fundação de Israel também sobre este tema, é preciso acompanhar as diversas e contraditórias versões, pois a imprensa comercial (CNN, TV GLOBO, RECORD entre outras, além das redes digitais) se comporta como porta-voz do noticiário transmitido pelo Governo de Israel e seus aliados, motivo pelo qual precisamos acompanhar criticamente também os comentários feitos por outras fontes (José Arbex, Breno Altman, Nathalia Urban, José Reinaldo Carvalho, Rogerio Anitablian, Jones Manoel, Ualid Rabah, entre outros). Em seguida, por iniciativa de Paulo, foram atualizadas as notícias sobre a conjuntura das comunidades locais: o aumento da criminalidade, o resultado da eleição para o Conselho Tutelar e a atuação e organização do PT de Bayeux.

Ao final, antes de saborearmos a merenda compartilhada, foram combinados o local e data do próximo Encontro. Antes de nossas despedidas, todas as pessoas presentes foram chamadas a se posicionarem debaixo do Cajueiro do Quintal de Chicão, para prestarmos uma breve homenagem ao Pe. Vicente Zambello, que aniversariava naquele dia. Orientados por Paulo, e com a ajuda de Glaudemir, cada um/cada uma se dirigiu ao Pe. Vicente, em um vídeo, parabenizando-o.

João Pessoa, 18 de Outubro de 2023