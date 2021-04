Creo en las construcciones a largo plazo. Los trabajos en común. Aquello que me asocia a mis semejantes en acciones para el bien. Sean las tareas domésticas que renuevan la sensación de la continuidad del tiempo, como otras en que también respiro unidad.

Una oración. Una canción. Un rostro amigo. Las personas queridas que me pueblan internamente. Estas presencias queridas me consuelan y estimulan. Me dan fuerzas para seguir. Veo el trayecto de mi vida. La totalidad de los trabajos en que me empeñé. Una sensación de admiración me invade.

El arte en donde me rehago constantemente. La belleza que trae sentido de eternidad. Un sentimiento de gratitud a mi Dios. Una persona, una palabra. Hay momentos en que veo esta integración que me contiene.

Soy parte de un tejido sutil. Es la textura del universo. Por eso insisto en esta actividad. Escribir. Pintar. Jugar con colores. Seguir apostando en un mañana mejor que nace ahora.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/