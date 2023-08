Basta de basura. No aguanto más. En nombre de la educación, de la coexistencia, de lo que sea, basura y más basura.

No quiero lo que no quiero. No quiero más ser invadido. No quiero ser cancelado, ni substituído, ni reemplazado ni confundido.

No quiero más intoxicarme con bajezas ni grandezas ajenas, distantes ni próximas. Soy sol, soy luz y quiero brillar y brillo. No me obligo a maltratarte ni maltratarme en nombre de nada.

No quieras, solamente, sacarme de mí ni de mi camino de luz. ¿Qué hacer cuando viene la basura invasora e intoxicante?

Rechazarla, no dejarla entrar, retenerla afuera, a fuerza de centrarme en lo que quiero, lo que amo, lo que me hace bien, lo que le da sentido a mi vida.

De esta posición de fuerza y claridad puedo resistir, sin salir de mi eje. Hay veces que tengo que dar unas sacudidas a quien quiera que sea, para que no me cancelen.

Esto es, cuando no quiero dejar que me anulen. Yo vivo mi vida, tengo mis elecciones y decisiones prioritarias, y trato de no apartarme de esta línea de acción.

Aprendo a priorizarme, sin que esto deje de significar muchas veces, simplemente hacer lo que quiero o necesito, y no lo que esperan de mí.