“A luta dos trabalhadores segue forte e organizada”, afirma porta-voz da CUT

A classe trabalhadora teve alguma vitória no ano de 2021? Qual o protagonismo dos sindicatos na luta pelo “Fora Bolsonaro”? Como o governo tem atacado os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil?

Essas e outras questões são respondidas na edição de hoje (16) do Programa Central do Brasil. O secretário nacional de Administração e Finanças da CUT, Ariovaldo de Camargo, participa do Entrevista Central e avalia os desafios dos sindicatos no governo de Jair Bolsonaro (PL).

“Foi um ano muito difícil. 2021 trouxe muitas incertezas no que diz respeito à vacina e ao governo negacionista, mas nós, da classe trabalhadora e de sindicatos, sempre estivemos mobilizados para defender os nossos direitos”, afirma.

Diante da situação de crise socioeconômica e dos cerca de 13,5 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ariovaldo comenta que o governo atual aprofundou a crise no país: “Fomos constantemente atacados”.

“Fizemos várias mobilizações para mostrar o nosso descontentamento com a atual política. Demonstramos força nas ruas e gritamos que não aguentamos mais o governo Bolsonaro”, expôs.

E tem mais!

O quadro Nacional traz faz uma retrospectiva da questão ambiental no Brasil em 2021, marcada pelo avanço no desmatamento e pelas trocas no Ministério do Meio Ambiente. A Parada Cultural indica o lançamento do clipe “Um silêncio, gritos na madrugada”, parceria do cantor Hyldon com o grupo de rap UCLÃ. E ainda: estátua em São Paulo homenageia o músico Itamar Assumpção.

Fonte: Brasil de Fato

(16-12-2021)