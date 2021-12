Resolução Política do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores

No processo de construção da candidatura Lula Presidente, o PT prosseguirá dialogando com as forças, movimentos e partidos políticos, em torno de um programa de reconstrução do país

O ano de 2021 foi marcado pelo agravamento da crise social, econômica e política que assola o Brasil desde o golpe do impeachment de 2016 e da interdição fraudulenta e ilegal da candidatura do presidente Lula em 2018, que resultaram no governo autoritário de Bolsonaro e no aprofundamento da pauta neoliberal excludente, concentradora de renda e traidora da soberania nacional.

Fome, pobreza, desemprego e morte são a face da tragédia nacional, num país submetido a um governo que investiu no genocídio, na negação da ciência, da verdade, dos direitos dos trabalhadores e da maioria da população.

No sentido oposto a essa tragédia, 2021 foi o ano em que o Supremo Tribunal Federal anulou, depois de cinco anos de perseguição judicial e midiática, as condenações ilegais do presidente Lula por um juiz parcial e corrupto.

Foi neste ano de 2021 que o povo brasileiro resgatou a confiança na reconstrução do Brasil e no resgate de um projeto de país democrático, soberano, mais justo e menos desigual, como tivemos pela primeira vez nos governos do PT.

O ano de 2022 começa, portanto, sob o signo da esperança, em torno da candidatura do presidente Lula, para a qual o Partido dos Trabalhadores vai se empenhar com todas as suas energias, conforme nosso compromisso de origem com o povo brasileiro.

No processo de construção da candidatura Lula Presidente, o PT prosseguirá dialogando com as forças, movimentos e partidos políticos, em torno de um programa de reconstrução do país, centrado nos direitos do povo, da classe trabalhadora e da soberania nacional.

No mesmo sentido, O Diretório Nacional do PT resolve iniciar conversações sobre Federação Partidária com PSB, PCdoB, PSOL e PV, cabendo à Comissão Executiva Nacional do Partido conduzir este processo de diálogo para posterior decisão do DN, sobre eventual participação, a partir de um debate programático, esgotando o debate interno a partir da escuta das direções estaduais, municipais, observando os prazos definidos pela Justiça Eleitoral.

Reafirmamos que a definição de alianças e composição da chapa presidencial serão decorrentes desse processo de interlocução com partidos, forças políticas e movimentos sociais, como é de nossa tradição democrática, não tendo nada definido neste momento

Destacamos também que este processo ocorre em sintonia com a retomada de projetos populares de governo na América Latina, como o que ocorre neste momento no Chile, com a candidatura de Gabriel Boric.

Que seja bem-vindo o ano de 2022, ano da esperança na vitória do povo brasileiro.

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

16 de dezembro de 2021

Fonte: PT

(16-12-2021)