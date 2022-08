Llueve. ¿Qué quiero? Saber qué quiero. Sentirme bien. Voy limpiando mi interior. Sacando lo que no sirve, lo que no es mío. La basura a la basura. Espero que pase la lluvia para salir.

Mientras tanto, ando por las veredas internas. Escucho “Despacito,” de Luis Fonsi. Trato de descomprimir. Pocas obligaciones. Cosas de casa. Trato de hacerlas divirtiéndome.

O al menos sin sufrimiento. ¿Qué revolución? La lluvia llama a un recogimiento. Veo lo que fueron y son mis caminos. Sentir. Siento mucho. No en el sentido de una disculpa.

Escucho Pink cantando “What´s up”. Las letras van bajando a la hoja. La lluvia hace un espacio. Un intervalo. Escucho a la gente, no sólo con los oídos, sino con el corazón.

La canción me llega con todo. Cómo se puede hablar de dilemas, aún de problemas, sin envenenarnos. Esa es mi revolución. Así eran Los Beatles. Revolución. ¿Qué revolución? Amar. Amor.

Reír. Mi río interior, que legué a pensar fuera una debilidad o defecto, es una virtud. Es mi fuerza. Escucho Katy Perry: “Roar.” Así se va yendo la mañana. Algo de sol me dice que es hora de salir.

Siempre fui de jugar. No caía bien a cierta gente “seria.” Pero sigo jugando. No habría llegado hasta aquí sin jugar. Desactivar el mecanismo interior de la violencia. No necesito salir armado a la calle.

Puedo simplemente ir. Recuerdo cómo cuando vivía en Mendoza, la música era un correo directo. El aire y el sonido nos unían.

La lluvia y el sol me trajeron de vuelta. Rain. Así que ahora ya les puedo dejar. ¡Hasta mañana!

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/