Lula no JN enche brasileiros de confiança: “Sabe o que tá fazendo”

A expectativa era imensa, e Lula a superou. Ao dar entrevista ao Jornal Nacional, na noite de quinta-feira (25), o ex-presidente deixou seus eleitores ainda mais confiantes e entusiasmados para votar 13 em 2 de outubro.

Artistas, intelectuais e lideranças políticas ocuparam as redes sociais para destacar a segurança que Lula transmitiu. “Presidente de verdade”, “sabe o que tá fazendo”, “maior líder político da história do país” foram algumas das expressões usadas para descrevê-lo.

E os números confirmam que Lula parou o Brasil. Além de ser o tema mais comentado do Twitter no mundo, com mais de 1 milhão de menções, o criador do PT movimentou um número maior de menções no Twitter do que Bolsonaro na segunda-feira. Segundo a Quaest, 15 milhões de pessoas foram impactadas com postagens sobre a entrevista.

“Conhece o país”

Para a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), Lula “mostrou o que é ser presidente da República” e ressaltou que “o Brasil estava com saudades de ver um presidente de verdade”.

A cantora Anitta, que recentemente declarou apoio a Lula, fez uma análise semelhante: “Muito bom ver gente preparada falando. Gente que sabe o que tá fazendo. Dá um ar de segurança”.

Presidente de todos

Mulheres, pequenos agricultores, trabalhadores, população negra… todos se sentiram representados pela fala e pelas propostas de Lula.

A antropóloga Debora Diniz destacou que “Lula lembrou da importância da educação e da fragilidade da vida econômica das mulheres”.

Já o criador da UniAfro, Douglas Belchior, celebrou a preocupação de Lula e gerar renda e acabar com a fome. “É urgente encher o prato do povo”, postou.

Veja algumas das reações à entrevista de Lula no Twitter:

Fonte: PT



(26/08/2022)