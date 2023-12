Papa: Pelé manifestou as características positivas da prática esportiva

Quem é melhor, Pelé ou Maradona?”. Com seu tradicional senso de humor, não poucas vezes o Papa fez esta pergunta ao se encontrar com brasileiros. Mas foi o próprio Pontífice a revelar a sua preferência em entrevista ao canal italiano de TV RAI, divulgada em 1° de novembro de 2023: nem Maradona, nem Messi, mas Pelé!

Na noite de sexta-feira, 29 de dezembro, ao completar 1 ano de seu falecimento, o Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento, recebeu uma homenagem póstuma no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, por meio do Núcleo Esporte e Fé conjuntamente com a Fundação Pelé. Na cerimônia que teve início às 19h30, foram recordados os feitos do maior ídolo do futebol nacional e mundial e foi lida uma mensagem do Papa Francisco endereçada ao cardeal arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro Dom Orani João Tempesta:

“Venerável irmão,

Recebi a sua atenciosa carta, com a qual encaminhava o pedido do Núcleo Esporte e Fé do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, a respeito da homenagem póstuma ao Sr. Edson Arantes do Nascimento, com ocasião do primeiro ano de seu falecimento.

O Apóstolo São Paulo, na Primeira Carta aos Coríntios, traça um admirável paralelo entre o esforço do atleta no estádio e vida cristã. Com efeito, muitas das virtudes necessárias para a prática de uma atividade esportiva, como perseverança, constância e temperança, são também parte das virtudes cristãs. Além disso, o esporte bem praticado é oportunidade para estreitar laços de verdadeira amizade e fraternidade entre os homens e mulheres que o praticam, mas também entre os povos, nas competições internacionais das diversas modalidades esportivas.



Pelé, como ficou conhecido mundialmente o Sr. Edson Arantes do Nascimento, foi sem dúvida um atleta que manifestou em sua vida estas características positivas da prática esportiva. A memória do “Rei do Futebol” permanece indelével na mente de muitos e estimula as novas gerações a buscarem no esporte este meio para fortalecer os vínculos de unidade entre todos.



Assim, desejo unir-me espiritualmente a este gesto de homenagem, enviando aos participantes a minha bênção e pedindo a todos que não deixem de rezar por mim.

Fraternalmente

Franciscus”

O evento contou com a apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro. Ao final, uma projeção especial no monumento ao Cristo Redentor encerrou as homenagens ao jogador que encantou o mundo inteiro em vida e sempre será uma grande inspiração a todos os brasileiros.

Sobre a Fundação Pelé

Fundada pelo falecido jogador de futebol Pelé, a Fundação Pelé está comprometida em promover mudanças sociais positivas por meio de iniciativas que impactam a educação, o esporte, a saúde e o meio ambiente.

