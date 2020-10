Orientación

¿Qué escribiría? ¿Qué podría querer llegar a escribir? No sé y sé. Cosas que vivo hoy.

Un paseo por la beira-mar por la mañana. Sentir la lluvia en la piel. Algo que me haga saber que estoy en el rumbo correcto.

No es fácil orientarse en la vida. Trato de orientarme siguiendo cuatro puntos de observación. La imagen. El color. El sentido o sentimiento. La estructura del universo. Amarillo. Rosado. Blanco. Azul.

Así me aquieto y me tranquilizo. En el banco encontrar un viejo amigo. iLas memorias de la Universidad donde trabajé tantos años!

iCuántos sentimientos! Los sentimientos nos unen. Puedo descansar. Estoy en mi lugar. Ninguna sensación se asemeja a esta. La hoja me recoge y me guarda. Me protege y alimenta.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/