OIM celebra Semana dos Migrantes entre 14 e 18 de dezembro

Para marcar o Dia Internacional dos Migrantes, celebrado em 18 de dezembro, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) estende as comemorações ao longo da semana com eventos online e projeções culturais em diversas cidades do Brasil, fomentando a discussão sobre o tema das migrações.

Para ampliar o debate sobre a inclusão dos migrantes e os benefícios que a migração bem gerida traz tanto para os migrantes quanto para as comunidades de acolhida, os diversos eventos são realizados em parceria com governo federal, estaduais e municipais, organizações da sociedade civil e setor privado, colocando em destaque diferentes ações relativas à atuação da OIM no Brasil.

“O Dia Internacional dos Migrantes é uma data celebrada pelas Nações Unidas para reconhecer os cerca de 272 milhões de migrantes internacionais no mundo todo. Em 2020, com a pandemia da COVID-19, os desafios se tornaram ainda maiores para os migrantes em situação de vulnerabilidade e não podemos deixar que essa situação afete os seus direitos”, afirmou o chefe de missão da OIM no Brasil, Stéphane Rostiaux.

O webinar ‘Oportunidades para Jovens Migrantes’ abre a programação da semana nesta segunda-feira (14), às 15h, com o lançamento da estratégia do Projeto Oportunidades para jovens venezuelanos e de países vizinhos ao Brasil. O evento contará com depoimentos de jovens migrantes sobre o processo de integração no Brasil, pronunciamento de autoridades do governo federal; relatos de boas práticas de organizações parceiras da OIM, como o SENAI de Santa Catarina, a Visão Mundial, e a IBM; além de uma atração cultural para celebrar o Dia Internacional dos Migrantes que será revelada no dia.

Em complemento ao evento, em janeiro, uma série de cartilhas para apoiar jovens venezuelanos e migrantes de países vizinhos no Brasil, dirigidas aos próprios jovens, ao setor público, ao setor privado e às organizações da sociedade civil estará disponível para download ao público em geral e será utilizado em capacitações com parceiros.

Em cerimônia virtual coordenada com 27 governos locais de todas as regiões do Brasil, na quarta-feira (16), às 15h, será o dia da ‘Entrega do Selo MigraCidades’, um processo de certificação de governança migratória local, fruto da parceria entre a OIM e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).;

A plataforma MigraCidades oferece ferramentas e capacitações para os governos locais verificarem a abrangência de suas políticas migratórias existentes, bem como identificarem potenciais políticas a serem desenvolvidas em benefício dos migrantes e das comunidades de acolhida.

Fechando a semana, na sexta-feira (18), a OIM e a Cáritas Brasileira em parceria realizam a ‘PANAS – Exposição Urbana sobre Migração’. Uma seleção de 46 fotos feita por chamada pública será apresentada em vídeo em uma projeção simultânea em prédios de nove capitais do Brasil: Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Recife e São Paulo.

O intuito da iniciativa é contar histórias por imagens e sensibilizar a população sobre a migração, o acolhimento e a integração dos venezuelanos e demais migrantes no Brasil. Além das projeções, as fotos também ganharão uma exposição virtual no site da OIM.

Todos os eventos da Semana do Migrantes são abertos ao público e podem ser acessados sem cadastro prévio.

Serviço:

14/12 – Webinar Oportunidades para Jovens Migrantes: 15h no YouTube da OIMBrasil

15h no YouTube da OIMBrasil 16/12 – Entrega do Selo MigraCidades: 15h no YouTube da OIMBrasil

15h no YouTube da OIMBrasil 18/12 – PANAS – Exposição Urbana sobre Migração: 19h com projeções em Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Recife e São Paulo (endereços completos disponíveis aqui)

19h com projeções em Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Recife e São Paulo (endereços completos disponíveis aqui) Exposição virtual em brazil.iom.int/panas2020

Fonte: Nações Unidas – Brasil