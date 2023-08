Escritos de la noche. Cosas sucedidas hace tanto tiempo siguen proyectando su sombra y sufrimiento. Dolor lumbar. Por lo menos ahora puedo ver que no me sucedieron a mí. Es decir, algunas sí, otras no.

En todo caso, quedó una especie de tironeo hacia ese pasado doloroso, que me esfuerzo en dejar para atrás. Miro las flores que brotaron de esas lágrimas. Esto me redime. Lo que pude ir haciendo de mí después de esas heridas de miedo, abandono, traición.

Sueño todavía con una superación total de las marcas de ese pasado. No desisto. No voy a desistir. Me esfuerzo en ocuparme en tareas productivas. Arte. Comunidad. Son los espacios integrados donde respiro y crezco. Aquí es donde voy viendo progresos. Paciencia y constancia. Luz venciendo la oscuridad.

Ilustración: “Flores después de la lluvia”