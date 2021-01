Jazmines del cielo

Hoy hice este cuadrito de flores de jazmín del cielo. Fue una secuencia de intentos hasta llegar a este resultado. Dibujos con distintos materiales.

Lo que me gustaría registrar ahora, sobre el presente cuadro, es lo que fui sintiendo al hacerlo. Una dificultad para empezar.

Poner el lápiz sobre la hoja. Seguir los contornos de las flores. Hacer las sombras sobre los pétalos. Los pistilos apenas perceptibles.

Las formas que van apareciendo. Los tallos verdes y las hojas. Ver el conjunto emergiendo del florerito en que estaban.

A medida que iba dibujando y después pintando, sentía una especie de asimilación. Como si yo fuera ese celeste, esas formas, esas sombras, esos contornos, esos tallos.

Me daba cuenta de que yo era una especie de integración con lo que estaba haciendo. El resultado no me gustó demasiado.

Un azul ultramar se sobrepuso al celeste que es el color que debería predominar en las flores. Queriendo marcar las sombras y los trazos más oscuros en los pétalos y pistilos, acabé por poner un color demasiado fuerte.

Corregirlo en futuros ensayos. El florero quedó bien parecido al original. Flores en un florero florido. A la izquierda se ve un recipiente metálico también florido. Estampas grabadas color gris. Me alegra haber obtenido este resultado, si bien que no del todo satisfactorio.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/