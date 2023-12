Presépios da Cracolândia

Vejo um homem nas ruas paulistanas

Visitando pessoas nas calçadas

Invisíveis, inertes, destroçadas

Que vagueiam qual hordas desumanas

Este homem que viu lanças romanas

Infligirem em si lesões chagadas

Todo ano caminha de mãos dadas

Com essas almas de vidas tão profanas

São refugos do neoliberalismo

O pior grau do vil capitalismo

Pois forjado nas vísceras do mal

Te pedimos, ó Deus dos desvalidos

Que fiel às histórias dos ungidos

Não apareças apenas no Natal

Martim Assueros

19/12/2023