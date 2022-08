Los días van pasando uno tras otro, como las cuentas de un collar. En el medio, mis pasos en esta o aquella dirección.

Buscando el sol. El amor. La canción. Todo lo que trae alegría a la vida.

Sigo en ese mismo intento, día tras día. Sé que no estoy solo, y esto me anima.

Recupero la noción total de mi vida. Desde el comienzo hasta este instante. Un color, anaranjado y amarillo.

Después rojo. Celeste, azul, hasta formar un arco-iris. Rosado, verde claro. El sueño es real. El tesoro existe. Está en mi interior.

Creo que debe ser así con cada persona que se quiera, que se abrace de verdad, que se perdone, que se sepa humana. No hago generalizaciones.

Vivo mi vida, entretejida con quienes me componen por dentro y alrededor. No es poca gente. Me veo en ese espejo.

Respiro y sigo. ¡Hasta mañana! ¡Quien sabe hasta pasado mañana! ¡Hasta el año que viene!

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/