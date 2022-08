Aprendizajes actuales

Al borde. A mi favor. Dentro de mis límites.

Necesario aprender a vivir dentro de los propios límites. No puedo, no debo, no voy a vivir rompiéndome para atender expectativas ajenas. Comandos externos internalizados.

Es la programación del muera. Muera por. Yo soy mas bien de la programación libertadora. Déjese ser. Sea usted misma, usted mismo. Hay toda una onda actual en esta dirección.

Es un trabajo cotidiano. Basta de querer cargar al mundo en las espaldas. Más bien es el mundo el que me sostiene. Ver las cosas en la perspectiva correcta y justa. Tiene mucho de aventura.

A ver cómo es. A ver hasta dónde puedo. A ver qué quiero. Ya no busco los límites o andar al borde. Ahora me toca vivir dentro de los límites. Qué puedo, qué quiero, cuándo es mejor.

Así voy viendo los cambios del tiempo y me encajo en ellos. Mejor así que ir a la atropellada. Que esto no signifique, sin embargo nada parecido a una resignación. Ajuste sí.

Voy por el lecho del río. Es por donde me toca ir. La calle es un lugar seguro, o debería ser. Es por donde la gente va de un lado a otro. Trato de no discutir en la calle.

Uno dice que el delincuente es un patriota que nos quiere salvar del comunismo. Otro le retruca que el delincuente es un mentiroso. Me alegra ver que la gente defiende sus puntos de vista.

Yo miro y veo y sigo. Es obvio que no existiendo comunismo, el delincuente miente. Mintieron siempre que levantaron esta bandera. No existe el comunismo.

El anticomunismo es la máscara que esconde al nazifascismo, el odio a la clase trabajadora, la misoginia, la homofobia, y toda suerte de basura subhumana. Escucho y me voy.

Me algra que haya gente pobre que no se deja engañar. Otros habrá que votarán por el delincuente por unas chirolas. Hay todo tipo de gente.

Yo combato la imbecilidad tratando de escribir, decir lo que vivo, lo que veo. Lo que voy aprendiendo para ser cada vez más yo mismo, más parecido a mi versión original.

Escritor e sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/