Um país é mais do que a delinquência política institucionalizada. Mais do que o parasitismo. Mais do que o golpe de estado. Mais do que o genocídio em andamento. Mais do que a imprensa venal.

Mais do que a massa de ignorantes que age irrefletidamente. Mais do que os ataques à educação, ciência, saúde, arte, cultura. Direitos Humanos é o foco. O eixo. A direção a seguir.

Cada pessoa têm o seu lugar na batalha para restabelecer a democracia no Brasil. É preciso saber que podemos refazer o país. Podemos recriar a confiança, a esperança, a colaboração mútua em ações para o bem comum.

A história ensina que regimes ilegais não permanecem indefinidamente. É preciso uma ação coordenada e lúcida, consequente e persistente, do setor democrático da cidadania, para reverter o quadro sombrio que nos assola. Não podemos ficar de braços cruzados diante da barbárie. A vida deve ser protegida. A justiça deve ser restabelecida.