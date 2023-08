Dois livros, dois autores, ou três, me chamam a atenção nesta manhã.

Machado de Assis, in “Memórias póstumas de Brás Cubas,” e Rubem Alves, in “Ostra feliz não faz pérola”.

O terceiro, Edgar Allan Poe, no “O princípio poético” me ajudou a compreender o que eu via.

Escrever não deve ser diferente de viver. Viver, sendo um ato complexo e integrado, há de ser também uma integração, uma junção de partes que recompõem o real.