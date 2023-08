Liberación

El año de 1984 yo era profesor en la Escola de Sociologia e Politica de São Paulo. Era mi primer trabajo regular. Había pasado siete años en trabajos temporarios, con intervalos de desempleo.

Mis primeiros alunos y alumnas, eran estudiantes de cursos nocturnos. Brasil daba señales de ir saliendo de la dictadura. Había un clima de esperanza y consciencia. Movilización. Yo mismo empezaba a respirar mejor, en un ambiente plural y diverso.

Un alumno me obsequió un libro que me cambió la vida. “Em busca de um homem sensível,” de Anais Nin. Empecé a llevar un diario. Anotaba de todo. Sueños, pensamientos, experiencias, proyectos, direcciones, lo que fuera. Esta acción me fue abriendo un espacio, y era todo lo que yo necesitaba.

Hasta hoy lo sigo haciendo, y les puedo asegurar que sigue siendo una práctica libertadora. La sociedad oprime con sus normas, y yo solamente necesitaba de un lugar para mí. Escribí también en un diario editado por exilados argentinos. Iba permitiéndome un espacio de autenticidad.

Hoy mantengo este hábito saludable, para seguir substrayéndome de la presión social. Las prisiones comportamentales. Volvía así a una práctica que me había dado grandes satisfacciones.