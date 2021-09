Agenda de rodas de Terapia Comunitária Integrativa on line no mês de setembro

Nestes tempos de confinamento, temos tido que nos manter em casa, para nos mantermos vivos, vivas. Contudo, isto não significa que não estejamos a nos encontrar. As rodas on line de TCI são uma oportunidade para falarmos do que nos inquieta. Medos, fome, desemprego, insegurança, incertezas, dificuldades de convivência, coexistência com fantasmas do passado.

É um espaço de escuta acolhedora. Troca de experiências. Reforço da auto-estima. Encontrar novas razões para viver. É uma atividade gratuita, pública e voluntária. Procure aqui o dia e hora da sua conveniência. E seja bem-vindo, bem-vinda!

AGENDA II SETEMBRO21 TCI ON-LINE ABRATECOM APSBRA MS

Fonte: ABRATECOM-Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa