Veja como enviar informações sobre a sua caravana para a festa da posse

A posse do presidente Lula, no próximo dia 1º de janeiro, será um momento histórico na vida política do Brasil e, mesmo, mundial.

Após vários anos de luta, resistência e compromisso com o povo, interrompemos a tentativa de destruição do país.

E nada mais justo do que comemorar coletivamente a retomada dos destinos país, com desenvolvimento, igualdade e paz.

Em entrevista do Jornal PT Brasil, a secretária de Finanças do PT, e integrante do GT da Posse, Gleide Andrade, destacou a importância da participação de todos.

Assim, milhares de brasileiros estão se mobilizando, organizando caravanas, em todo o país para participar do evento em Brasília.

Então, para organizar a nossa mobilização, disponibilizamos o email – posselula@pt.org.br – para envio de informações sobre a sua caravana.

Informem sobre o local de origem da caravana, quantas pessoas, quando é a partida e o que mais achar necessário.

Fonte: PT

(02/12/2022)