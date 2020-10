Soberania Alimentar com Vandana Shiva. Agronegócio e agrotóxicos matam! Dia da alimentação. 16/10/2020.

Fonte: Canal no youtube – Campanha Permanente contra os Agrotóxicos.

Celebrando o dia mundial da alimentação, 16 de outubro de 2020, a Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, em conjunto com outras organizações brasileiras e internacionais, convidou para o encontro virtual com Vandana Shiva: “Soberania Alimentar: resistência e organização dos camponeses, povos indígenas e comunidades tradicionais”. No diálogo com a ativista ecofeminista Vandana Shiva e representantes de movimentos e organizações sociais do Brasil e Argentina, foi abordado o panorama de crescente insegurança alimentar e a perda de soberania nos países de capitalismo dependente ou periférico, agravados pela pandemia, pelas estratégias da agricultura ultra-mecanizada e por governos capitalistas neoliberais conservadores. E como os diversos povos constroem estratégias de organização solidária desde o local até o global.

Edição e Divulgação: Frei Gilvander Moreira, da CPT, das CEBs, do CEBI, do SAB e da assessoria de Movimentos Populares, em Minas Gerais.

Acompanhe a luta pela terra e por Direitos também via www.gilvander.org.br – www.freigilvander.blogspot.com.br www.cebimg.org.br – www.cptmg.org.br – www.cptminas.blogspot.com.br

No Instagram: Frei Gilvander Moreira (gilvanderluismoreira)

No Spotify: Frei Gilvander luta pela terra e por direitos

*Inscreva-se no Canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, no link: https://www.youtube.com/user/fgilvander , acione o sininho, receba as notificações de envio de vídeos e assista a diversos vídeos de luta por direitos sociais. Se assistir e gostar, compartilhe.

Sugerimos. #DespejoZero #ÁguasParaaVida #BarragemNão #FreiGilvander #NaLutaPorDireitos #PalavrasDeFéComFreiGilvander #PalavraÉticacomFreiGilvander

Frei e padre da Ordem dos carmelitas; doutor em Educação pela FAE/UFMG; licenciado e bacharel em Filosofia pela UFPR; bacharel em Teologia pelo ITESP/SP; mestre em Exegese Bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico, em Roma, Itália; assessor da CPT, CEBI, CEBs, SAB e Ocupações Urbanas; prof. de “Movimentos Sociais Populares e Direitos Humanos” no IDH, em Belo Horizonte, MG. E-mail: gilvanderlm@gmail.com. Página: http://www.gilvander.org.br