Cuando estoy en mi lugar está todo bien

Estoy en mi lugar

Está todo bien

Tengo que tener cuidado para no confundirme

Hay toda una industria de la confusión alrededor

Confunden las palabras

Tolerancia se hace indiferencia y esto es muy peligroso

Yo no puedo, no quiero, no debo y no voy a ser tolerante con lo que agrede mis principios y valores

Eso sería traicionarme, venderme

Esto no va a suceder.

No voy a dejar que en nombre de nada

Vuelva a perder mi lugar

O a creer que ya no soy nada

Soy yo, antes de todo

No hay incontables personas iguales a mí en el mundo

Más bien creo que no hay ninguna

Si la hubiera, debe ser la que veo en los espejos cuando me miro

Los reflejos que veo en tus ojos y oigo en las voces sensibles alrededor

Me devuelven reflejos certeros de lo que soy, de quien soy

Ya me perdí cuando cedí a la palabra ajena internalizada

Me desconocí

Este riesgo es contínuo pues existe esa presión constante a la confusión

Gato por liebre

Por coincidencia, dos gatitos (o gatitas) han venido a vivir a mi casa

Andan por el jardín, y nos acompañan

Mi tiempo es mío, minuto a minuto

No lo entrego a nada ni a nadie sin consentimiento

Estas páginas finales, este capítulo final

Que espero que dure muchos y muchos años

Tiene un sabor especial

Sabor a mí

No es que ahora por la edad

(¿Y qué edad tengo?

No tengo edad)

O por lo que sea

Te confundas y trates de confundirme sin saber o a sabiendas

Esto no va a pasar

No soy eso. ¡No, no, no, para nada!

Lo que soy lo voy sabiendo cuando abro los muros

Abro las puertas y ventanas y veo el mundo y la gente

Entonces sé quién soy.

He ido mapeando mis personas y papeles

Y de pronto soy todos y todas ellos y ellas

Una asamblea en movimiento

Una multitud y un hombre solo

Que no está solo ni espera

Y espera sin estar solo ni desesperado

Hay una persona, una palabra

Siempre cerca

No necesito temer

El pasado me enseña esto

No necesito temer

O aunque tema, sigo adelante

No por terco nomás sino porque no me doblo

No me quiebro ni cuando me doblo o parezco doblarme

Permanezco atento

Con todos los sentidos activos

Y el sentido mayor

Ese que cose todo y une todo

El sentimiento.

