Comitês Populares de Luta: abertas as inscrições para jornada de formação

O Nova Primavera 2022 será todo voltado para ajudar as pessoas que já montaram ou querem criar um Comitê Popular de Luta. Inscrições vão até dia 23, mas vagas são limitadas

A Escola Nacional de Formação do PT abriu as inscrições para participar do projeto Nova Primavera 2022, que será todo dedicado à formação dos Comitês Populares de Luta.

A Jornada de formação terá 6 encontros semanais, entre abril e maio, sendo 4 encontros nacionais e 2 estaduais ou regionais. O principal objetivo é apoiar todas as pessoas que já começaram ou querem organizar um Comitê Popular de Luta.

As inscrições vão até 23 de março e podem ser feitas no link https://www.enfpt.org.br/inscricao/nova-primavera-2022/.

Garanta já sua vaga, pois as turmas têm vagas limitadas e obedecem ordem de inscrição. Vamos juntas e juntos formar milhares de Comitês Populares de Lutas e florescer a Nova Primavera!

Fonte: PT

(15/03/2022)