Por Liliana Bodoc



Por las noches yo duermo

pero no soy Dormir

porque cuando despierto

sigo siendo

Yo canto.

¿Y si no canto?

Yo juego.

¿Y si no juego?

Yo estoy aquí y allá

yo tengo, yo no tengo

yo canto y desencanto

yo esta tarde no juego

pero yo sigo siendo.

Yo soy yo cuando Soy.

No soy Tener.

No soy Estar.

Yo soy

Ser

en primera persona del singular.