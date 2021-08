La Terapia Comunitaria Integrativa: un mapa de afectos

Anoche no podía dormir. Me puse a ver un video que la comisión de cultura de la Abratecom-Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa preparó, y que se puede ver en la página web de la asociación.

Me emocionó ese recorrido por los países de América Latina y el Caribe donde está la Terapia Comunitaria Integrativa. Me tocó profundamente revivir en poco tiempo, todo un trayecto que me llevó por esos lugares.

Algunos de estos países conocí personalmente, otros a través de la historia, la poesía, la sociología, la literatura. Algo en mí se recompuso y se afianzó. Sentí como me he integrado vivencialmente en estas jornadas de rondas de TCI. Es un mapa de afectos.

Escritor. Terapeuta comunitário. Doutor em Sociologia. Membro do MISC-PB, Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Professor aposentado da UFPB. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/