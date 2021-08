As rodas de TCI são oportunidades para que falemos do que nos tira o sono (problemas de saúde, desemprego, violência…). Também podemos partilhar das nossas celebrações e vitórias. No confinamentoobrigatório, estes encontros são realizados de maneira virtual.

Aqui você pode ver as rodas de TCI oferecidas no mês de agosto:

AGENDA AGOSTO21 TCI ON-LINE ABRATECOM APSBRA MS

Fonte: ABRATECOM